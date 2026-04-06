2025年12月に亡くなった脚本家の内館牧子さんのお別れの会が、東京都内で営まれました。「老害の人」などに出演・三田佳子さん（84）：内舘さんにいろんなこと相談したりしたかった。すごくかわいらしくて、シャイで声も小さくて。寂しいです。恋しいくらいに思っちゃって。内館牧子さんのお別れの会には、加賀まりこさん（82）、五木ひろしさん（78）、富田靖子さん（57）ら約170人が参列し、別れを惜しみました。朝ドラ「ひらり