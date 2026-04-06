『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「トレーラーが“分離”し民家に運転中…荷台部分外れる」についてお伝えします。◇◇◇6日朝、群馬県みどり市の県道を走る一台のトレーラー。すると突然、トレーラーの荷台部分が外れ、そのまま民家へ突っ込みました。衝突の衝撃でがれきが飛び散り、隣の家の住人があわてて外に出てくる様子も…。隣の住人「ゴーンとすごい音で。地響きと音で何があったんだろうって慌てて