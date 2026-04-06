家族や過去など、どれだけ嫌なものでも自分の力ではどうしてもくつがえせないことがあります。しかし、これから先をどう生きるかは自分次第なのかもしれません。テレビアニメ脚本家で漫画原作者の猫田まんじまるさんの作品『柵の外』は、苦しみながらも困難を乗り越える友人と作者自身の姿が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約1700のいいねが寄せられました。【漫画】『柵の外』（全編を読む）ある日、作者の