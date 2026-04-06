フランスメディアのRFIはこのほど、米国とイスラエルのイラン攻撃により一気に深刻化したエネルギー資源の確保について、中国は準備をしていたが、欧州連合（EU）はしていなかったと論じる記事を発表した。「想定外の事態悪化」は想定していないEUEUでエネルギー問題を担当するダン・ヨルゲンセン委員は取材に対して、中東での戦争が長期的なエネルギーショックを引き起こすと予想していると述べた。ヨルゲンセン委員は「エネルギ