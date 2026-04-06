犬山温泉は、愛知県の最北端、国宝犬山城のすぐ東側に湧き出す温泉地です。最大の魅力は、国宝のお城に見守られるように湧き出た100％天然の温泉であること。泉質はアルカリ性単純冷鉱泉で、無色無臭でありながら、肌を滑らかにする美肌効果が期待できるため、特に女性客から厚い支持を得ています。宿泊施設も充実しており、自分らしく快適な非日常を楽しめる「ホテルインディゴ犬山有楽苑」や、大正8年創業の「灯屋 迎帆楼」、犬