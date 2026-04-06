ファミリーレストランの「ジョイフル」は、4月14日（火）15時00分から、TVアニメ『呪術廻戦』とのコラボキャンペーンを、全国の店舗で実施する。【写真】虎杖の爆発力を表現！ “黒閃”3連撃をイメージしたグリルコンボなど展開メニュー一覧■第1弾は全7品が登場今回第1弾と第2弾に分けて開催されるのは、作品の世界観に満ちたコラボメニューが楽しめる期間限定のキャンペーン。全期間販売メニューには、3種類の肉を盛り合わ