日本の女子サッカーが見せつけた圧倒的な強さに、韓国メディアも驚きを隠せないようだ。タイで開催中のU-20女子アジアカップに出場しているヤングなでしこの戦いぶりについて、韓国のニュースメディア『エクスポーツニュース』は「日本のサッカー、まさに衝撃と恐怖...想像を絶する火力が炸裂」などと見出しを打ち、その“脅威”を報じた。同メディアが注目したのは、現地４月５日に行なわれたグループステージC組第２節の台