バーミンガムのMF藤本寛也がシーズン終盤にかけて出場機会を掴みそうだ。クリス・デイヴィス監督が残り６試合のチャンピオンシップで積極的に起用する方針を示したと地元メディア『Birmingham Live』が伝えた。藤本は昨夏にポルトガルのジル・ヴィセンテから完全移籍で加入したものの、デイヴィス監督のもとで出場機会をほとんど与えられず、今季はわずか公式戦８試合、128分の出場にとどまっている。ピッチに立った多くはカ