庄原市の寺の境内で、樹齢150年の名物・シダレザクラが満開となっています。垂れ下がったサクラの枝が春の風に揺れています。庄原市西城町にある蓮照寺のシダレザクラは樹齢150年。高さは10メートルで、満開の桜がドーム状に広がります。2026年は例年より3日ほど早く咲き始め、このところの陽気で一気に満開となりました。■訪れた人「見事です。珍しいのできょうは母を連れて、天気もいいので見に来ました。」■