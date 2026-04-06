長崎県美容専門学校の入学式。 今年度は、10代～30代までの64人が晴れの日を迎えました。 式では、島田 幸長校長が「壁にぶつかったときは、周囲に頼り、共に高め合ってほしい」とエールを送り、新入生代表の古賀 隆生さんが宣誓を述べました。 （新入生代表 古賀 隆生さん） 「これからの2年間、夢を実現させるために知識と技を習得し、人間性に磨きをかけられるよう一生懸命努力することを誓います」