大阪府議会の議員定数を今より50議席も減らす案が維新内部で浮上しています。 大阪府議会の議員定数は、2015年に109から88に、2023年にはさらに79に削減されています。 維新の関係者によりますと大阪府議団のプロジェクトチームは4月3日、府議会の定数を現在から50議席減らして29とする案をまとめたということです。 イギリス・ロンドン議会を参考にしたといい、今月10日にも府議団の中で意見を集約する方針です