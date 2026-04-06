プロボクシング大橋ジムは6日、都内で会見し、6月10日に東京・後楽園ホールで開催する「LeminoBOXINGPHOENIXBATTLE157」の対戦カードを発表。22年世界ユース選手権優勝を含むアマ7冠で日本バンタム級4位の坂井優太（20＝大橋）がプロ8戦目、世界ユース選手権金メダリストでアマ9冠の藤木勇我（18＝同）のデビュー戦、アマ9冠の片岡雷斗（19＝同）のプロ2戦目と弟の叶夢（とむ、18）のデビュー戦を行うことが内定した。