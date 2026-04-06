ひとり芸日本一決定戦「R−1グランプリ2026」で優勝した今井らいぱち（38）が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。実家の家業と弟の職業を明かす場面があった。この日は番組が考案した「ぽかぽカーリング」のスペシャルとして放送され、番組途中には「もぐもぐタイム」が設けられた。そこで今井はお勧めの食べ物として「僕滋賀県の大津市出身なんですけれども、うなぎ屋『たけ』というお店の、うなぎ