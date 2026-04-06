剣翔日本相撲協会は6日、元幕内の剣翔（34）＝本名安彦剣太郎、東京都出身、追手風部屋＝の現役引退を発表した。西十両12枚目で臨んだ3月の春場所は15戦全敗に終わり、5月の夏場所は2015年九州場所以来となる幕下への転落が確実だった。親方などとして相撲協会には残らない。埼玉栄高から日大を経て14年初場所初土俵。新入幕の19年秋場所で10勝を挙げ、敢闘賞を受賞した。体重200キロほどの巨体を生かした右四つからの寄りを持