タレントのIMALU（36）が6日、自身のインスタグラムを更新し、愛犬・バルーが車椅子での歩行を練習する様子を投稿した。バルーは、今年5月に15歳になるウェルシュ・コーギー。IMALUとともに、奄美大島で生活している。バルーは昨年には脾臓（ひぞう）の摘出手術を受けている。また、最近は後ろ足の力が衰えてきており、病院での検査の結果、IMALUは「痛がったりはしてないので、ヘルニアの可能性は低く、『変性性脊髄症』通