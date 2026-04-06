俳優の勝野洋（76）が6日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。「太陽にほえろ！」の撮影で、石原裕次郎さんとのエピソードを語った。勝野は青山学院在学中、24歳の時に刑事ドラマ「太陽にほえろ！」でデビュー。「太陽にほえろ！」の撮影について、MCの黒柳徹子は「寝坊して、遅刻したことがある？」と聞いた。勝野は「これは、なんていうんですか、一生の不覚というか…。東宝のオープンのでかい…広いところ