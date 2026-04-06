『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「選挙“争点”の図書館解体へ新市長、市民へ謝罪」についてお伝えします。◇◇◇東京・清瀬市原田博美市長「再開を願っていた市民の皆様には本当に申し訳ない思いでいっぱい」6日、会見を開いたのは東京・清瀬市の原田市長。就任からわずか4日目の“新市長”が声を詰まらせた原因は、選挙の争点となった図書館にありました。清瀬市中心部にある「旧清瀬市立中央図書館」