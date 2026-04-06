ハロプロのガールズバンド「LoVendoЯ」（ラベンダー）の元ボーカルでマルチアングラーの“おかまり”こと岡田万里奈氏（32）が6日、インスタグラムを更新。離婚を報告した。岡田氏は「いつも応援してくださっている皆さまへ私事ではありますが、このたび離婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表し、子どもとの近影をアップした。続いて「たくさん話し合いを重ねた結果、それぞれの人生を前向きに歩んでいくとい