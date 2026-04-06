日本ハムの新庄剛志監督（５４）が６日、７日の楽天戦（楽天モバイル）に先発する細野晴希投手（２４）に“珍オーダー”を出した。３月３１日のロッテ戦（エスコン）でノーヒットノーランを達成し、ＮＰＢ史上初の２試合連続での偉業を目指す左腕へ「完封でいいです（笑）。段階があるので」と、低め？な要望を出し期待した。細野はこの日、エスコンでキャッチボールなど最終調整を行った後、空路で仙台入り。「初戦と変わらず