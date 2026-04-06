◆第４４回ニュージーランドトロフィー・Ｇ２（４月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル＝３着までにＮＨＫマイルＣの優先出走権）前走のクイーンＣで３着だったヒズマスターピース（牝３歳、父スクリーンヒーロー）は、３月３日付けで定年解散した国枝栄厩舎から奥村武厩舎への転厩初戦となる。２頭の３冠牝馬を育てた国枝栄元調教師は、美浦・小島茂之厩舎で補充員の厩舎スタッフとなる“異例の転身”が３日に判明したば