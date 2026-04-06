アジア株大半の市場が休場、韓国株は続伸 東京時間18:18現在 香港ハンセン指数 休場 中国上海総合指数 休場 台湾加権指数 休場 韓国総合株価指数 5450.33（+73.03+1.36%） 豪ＡＳＸ２００指数 休場 インドＳＥＮＳＥＸ３０種 73953.50（+633.95+0.86%） ６日のアジア太平洋株式市場は、大半の市場が休場。中国、香港、台湾市場は清明節翌日のため休場。豪州市場はイースタ}