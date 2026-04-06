（新静岡セノバ前から中継竹川 奈々 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）（竹川 奈々 アナウンサー）さあ、ここからは「静岡献立予報」です。このコーナーは、その日スーパーで聞いた今お得な野菜を値段とともに紹介。さらにその食材を使った簡単レシピもご紹介していきます。ご紹介していただけるのは「スーパー田子重･西中原店」の増田店長です。気になる食材なんですが、