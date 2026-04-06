社民党党首選は決選投票の結果、福島みずほ党首が再選し、「社民党再生のために役割を果たしたい」と強調しました。【映像】再選した福島みずほ党首社民党・福島みずほ党首「これから2年間バリバリと社民党の再生のために、そして躍進のために、社民党の支持率上がり、議員を増やし、もっともっと大きな役割を果たすことができるようにまい進してまいります」任期満了に伴う社民党党首選は先月4日に告示され、23日に投開票がお