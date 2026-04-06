高齢の男女2人に「不動産投資をすれば利益が得られる」とうそを言うなどして、不動産を購入させて金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで警視庁に逮捕された不動産会社の社長ら男性9人について、東京地検立川支部は3日付で不起訴処分にしました。東京地検立川支部は「事案の性質と関係証拠の内容を踏まえて慎重に検討をした結果、不起訴処分とした」としています。