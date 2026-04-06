【早川大輔の目】３〜５日に栃木・アークタウンで行われたスケートボード・日本オープンは各種目でハイレベルな争いが展開されたが、男子ストリートでは五輪２大会連続金メダルの堀米雄斗（三井住友ＤＳアセットマネジメント）が５位に終わった。読売新聞で解説を務めるプロスケートボーダー・早川大輔氏が大会を振り返った。日本の選手層、さらに厚く世界ランキングで日本勢７番手と下位の堀米は今大会優勝し、国内統括団体が