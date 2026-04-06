6日の参議院予算委員会で国民民主党の足立康史議員が、解散から投票まで戦後最短の日程で行われた先の衆院選で、海外に住む日本人の郵便投票が間に合わなかったケースが多発したことを問題視、ネット投票の導入を訴えた。【映像】足立氏のボケ→ツッコミに思わず笑う議員ら（実際の様子）足立議員は、衆院選で、投票用紙の交付を受けた在外邦人のうち、76.5％の人が結果的に投票できなかったとして「（投票用紙の）交付を受け