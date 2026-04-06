京都府南丹市で、小学6年の男子児童の行方が分からなくなってきょうで2週間が経ちました。学校では間もなく同学年の保護者に向けた説明会が開かれます。学校前から中継です。小学6年の安達結希さん（11）が通う、南丹市立園部小学校の正門前にいます。安達さんは先月23日の朝、学校のそばのこの奥の駐車場で父親の車を降り、その後、行方が分からなくなっています。警察などはのべ1000人以上で連日、捜索を続けていますが、行方不