元お笑い芸人で女優の奈良岡にこ（32）が6日、インスタグラムを更新。24年に結婚した夫でDDTプロレスリング所属のプロレスラー樋口和貞（37）の現役引退に思いをつづった。樋口は、団体が実施している健康診断で第一・第二頸椎（けいつい）の亜脱臼が判明。医師より「コンタクトスポーツの継続は危険である」との診断が下され、引退を表明。5日に後楽園ホールで引退セレモニーが行われた。奈良岡は、リング上で夫と並んだツーショ