4月5日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第29節GAME2が行われ、熱戦が繰り広げられた。 アダストリアみとアリーナでは、大型連勝がついにストップした。東地区11位の茨城ロボッツが、13連勝中の三遠ネオフェニックスをホームに迎え撃った一戦。互いに点を取り合う展開が続くと、第3クォーターに7－0のランを炸裂させた茨城がリードを奪取。勝負の第4ク