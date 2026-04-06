現地4月5日、ドイツで開催中の「第31回アルベルト・シュヴァイツァートーナメント」で、U18男子日本代表（FIBAボーイズランキング24位）はトルコ代表（同7位）と対戦した。本田蕗以が15得点、白谷柱誠ジャックが14得点と福岡大学附属大濠高校コンビが奮闘するも、66ー78で敗れた。 日本は試合開始から2分近く得点がなかったが、白谷の3ポイントシュートのバスケットカウントを皮切りにフリ&#