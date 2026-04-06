マンチェスター・シティに所属するポルトガル代表MFベルナルド・シウバの今季限りでの退団が決定したようだ。英『スカイスポーツ』や『BBC』が伝えた。1994年8月10日生まれの31歳は、17-18シーズンにモナコからマンチェスター・Cに加入。前シーズンからマンチェスター・Cを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督からの信頼は厚く、クラブ通算450試合に出場。6度のプレミアリーグ優勝を経験するだけでなく、22-23シーズンにはク