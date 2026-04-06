Stray Kids（ストレイキッズ）の公式SNSが更新。4月4日・5日に韓国・仁川インスパイアアリーナで開催された『Stray Kids 6TH FANMEETING “STAY in Our Little House”』のハイライト動画が公開され、メンバーの仲の良さが伝わる内容に注目が集まっている。 【動画＆写真】①スキズ仲良し“キスリレー” ②迫力のパフォーマンスハイライト ③アイエンのファンミオフショット ④ʍ