日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月6日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限2194(2194) 9月限40(40) TOPIX先物 6月限1222(1222) 9月限13(13) 日経225ミニ 4月限2177(2177