日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月6日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 12722( 11877) 9月限 8( 8) TOPIX先物 6月限 13564( 13334) 日経225ミニ 4月限9428(6028) 5月限 240( 240