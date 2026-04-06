大阪6月限 日経225先物53540+340（+0.63％） TOPIX先物3651.5-0.5（-0.01％） 日経225先物（6月限）は前日比340円高の5万3540円で取引を終了。寄り付きは5万3050円と、ナイトセッションの終値（5万3270円）を下回る形で売りが先行した。だが、直後につけた5万3020円を安値に切り返し、現物の寄り付き時にはプラス圏を回復。さらに抵抗線として意識されていた75日移動平均線（5万3460円）、25日線（5万3660円）