日経平均株価 始値53205.93 高値54039.34 安値53205.93 大引け53413.68(前日比 +290.19 、 +0.55％ ) 売買高16億5111万株 (東証プライム概算) 売買代金5兆2740億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は続伸、前場は大幅高で5万4000円台に乗せる ２．中東情勢への警戒感も、イラン停戦協議期待でリ