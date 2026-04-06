札幌方面北警察署は2026年4月6日、住所不定・無職の佐々木太一容疑者（35）を住居侵入と強盗未遂の疑いで逮捕しました。佐々木容疑者は2025年9月16日午前3時ごろ、札幌市北区新琴似の共同住宅の一室に侵入し、室内を物色中に目を覚ました住人女性の口をふさぎ「騒ぐな、金どこだ」などと脅して金を奪おうとした疑いがもたれています。女性はすきを見て部屋から逃げ、けがはありませんでした。警察によりますと、佐々木容疑者は無施