パリ五輪レスリング女子フリースタイル76キロ級で金メダルを獲得した鏡優翔選手が6日、自身のInstagramで大学院入学を報告しました。女子の最重量級である階級で日本史上初の金メダルを獲得。オリンピックの1回戦で相手の頭が激突して目に違和感を持ちながら試合をしていた鏡選手は大会後に検査を受け「目が折れました！そりゃ痛かったわけだ！」とパワフルな姿を見せていました。6日に「この度、【東洋大学大学院 社会福祉学社会