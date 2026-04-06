アメリカメディアは5日、アメリカとイラン、仲介国が戦闘終結に向けた「45日間の停戦」について協議していると報じました。ニュースサイト・アクシオスは5日、アメリカやイスラエルなどの関係筋の話として、アメリカ、イラン、および中東地域の仲介国グループが戦闘終結に向け、2段階の合意条件について協議していると報じました。第1段階は「45日間の停戦」で、その間に第2段階となる「恒久的な戦闘終結」について話し合われると