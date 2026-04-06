MLBは日本時間6日、各地で日本人4投手が先発しました。ロッキーズの菅野智之投手は、フィリーズ戦に今季2度目の先発。巨人時代には同僚だったアドリス・ガルシア選手にソロホームランを浴びますが、最速93.5マイル(約150キロ)にスイーパー、カット、スプリットなどを交え、フィリーズ打線を翻弄。5回は2死から連打で2、3塁のピンチを背負い、カイル・シュワバー選手にはセンターフェンス手前まで飛ばされてヒヤリとしますが、追加