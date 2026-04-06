“みちょぱ”ことタレントの池田美優（27）が5日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。番組のスポンサーの変更に言及した。「この春から、あのアカチャンホンポさんに番組をスポンサードしてもらえることになりました！」と報告。「『ヤングマガジン』からのアカチャンホンポというこのギャップこそが『#みちょパラ』でございます」としつつ「番組のテイストや内容はより赤ちゃんに