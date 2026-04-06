ボートレース津のG1「津ダイヤモンドカップ」は6日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、7日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。準優勝戦12Rは新田雄史（41＝三重）がインからコンマ07のトップスタートから速攻で先マイ。他艇を寄せつけぬ完封の逃走劇でファイナルの絶好枠を手に入れた。「準優は水面も良かったので、無難に逃げることができましたね」インから持つ足は十分にあることを示した勝利だった。予