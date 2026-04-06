ボートレース津のG1「津ダイヤモンドカップ」は6日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、7日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。準優勝戦11Rを5コースからの会心の捲り差し突破で1着を決めたのは地元・三重支部の豊田健士郎（30）。津で9Vの実績にふさわしい走りを改めて披露した。「奇跡です。1マークは決め打ち。あれしか2着以内はなかったので。開き直って行けましたね」熟知する水面が舞台だけに、いよい