国内男子ゴルフツアーのメジャー初戦となる日本プロゴルフ選手権大会センコーグループカップ（５月２１日〜２４日、滋賀県日野町・蒲生ＧＣ）の公式会見が６日、同コースで行われた。９３回目を迎える歴史ある大会で、今季から物流大手のセンコーグループＨＤが３年間の冠共催を務めることが決まっており、これまで基本的にはサーキット大会として日本全国のコースを使用していたが、少なくとも９５回大会までは３コース、２７