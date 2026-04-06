ドジャースの地元放送局「ＮＢＣロサンゼルス」が取り上げた生粋のファンを巡り、波紋が広がっている。主人公は８１歳のエロール・シーガル氏。この男性はドジャースファンひと筋で、５０年以上にわたってシーズンチケットを購入し、ドジャー・スタジアムで観戦してきたという。これまでは紙のチケットも発行されてきたが、パソコンやスマートフォンを使ったデジタルチケットだけの対応になるとの通知を受けた。ところが、シー