メーガン妃がライフスタイルブランド「アズ・エヴァー」を立ち上げてから、この４月で１周年を迎えた、しかし同ブランドの商品はいまだに米国のファンにしか入手できないという重要な問題に直面している。英紙ミラーが先日、報じた。ワインや有名なジャム、フラワーパウダー、ハーブティーなど、幅広い商品を取り揃え、広く人気を集めているにもかかわらず、その商品は海外のファンには入手困難な状況が続いている。というのも