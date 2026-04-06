要潤が主演する映画『アギトー超能力戦争ー』より、氷川誠＜G7＞（要潤） 、葵るり子＜G6＞（ゆうちゃみ） 、津上翔一（賀集利樹）の戦う覚悟があふれるキャラクターポスター3種が解禁された。【写真】葵るり子＜G6＞（ゆうちゃみ）、津上翔一（賀集利樹）のキャラポスター本作は、平成以降の仮面ライダーシリーズにおいて最高平均視聴率（11.7％）を記録し、その人気から平成ライダー初の劇場版も製作された金字塔『仮面ライ