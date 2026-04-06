「ホロライブ」所属のVTuber・角巻わためさんが、6日までに自身のチャンネルを更新。最近マイブームになっている食べ物を明かすと、ファンから共感の声が集まっている。【動画】マイブームのラーメンと好きな食べ方を話すわためさん（5：18ごろ）近況を報告する雑談配信を4日に実施したわためさんは、最近はまっている食べ物が、横浜家系ラーメンの人気チェーン店「町田商店」のラーメンであることを告白し「デリバリーなんだ