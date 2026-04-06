アーノルド・シュワルツェネッガーの息子ジョセフ・バエナが、先月のボディビル大会デビュー戦初優勝に続き、早くも大会連勝を成し遂げるとともに、プロカード（プロ大会出場権）を手にした。【写真】育て上げた筋肉がまぶしいポーズを取るジョセフ・バエナPEOPLEによると、ジョセフは現地時間4月4日にカリフォルニアで開催されたINBAのアイアン・グラディエーター大会に出場し、見事優勝を収めたそうだ。ジョセフは自身のイ