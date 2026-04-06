インテルMFチャルハノールのミドル弾が話題にイタリア・セリエAで首位を走るインテルのトルコ代表MFハカン・チャルハノールは、4月5日に行われたリーグ戦第31節のローマ戦で強烈なミドルシュートでチームを勝利に導いた。ローマとの一戦でチャルハノールは1-1の同点で迎えた前半アディショナルタイム、左サイドからパスを受けると中央にゆっくり持ち出し、狙いを定めて右足を強振。無回転でのブレ玉は、GKのセービングしようと